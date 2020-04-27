Срок возврата денег за билеты на концерты могут увеличить

Срок возврата билетов на концерты могут увеличить до нескольких месяцев
Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Оксана Косарева сообщила, что период ожидания возврата денег за билеты на концерты, которые отменили в связи с пандемией коронавируса, может возрасти до нескольких месяцев.
Эксперты отмечают, что из-за переноса концертов больше всего страдают сами организаторы, а также артисты и музыканты. Президент концертного агентства Эдуард Ратников подчеркнул, что убытки коснулись и потенциальных зрителей.
"Деньги, которые зависли от продажи билетов, в каждом проекте разное количество <...> Есть люди, которых это не устраивает, им неприятно, что с ними так обошлись, что так получилась", – сообщил Ратников.
Он добавил, что практически все мероприятия переносятся на следующий год.
"На осень у нас ничего нет. Запланирован только One Republic на осень. Это самый стойкий солдатик, потому что он будет в конце ноября и таким образом остается в графике", – отметил Ратников.
Правительство обещало обеспечить механизм возвращения денег за отмененные концерты. Однако пока конкретных решений выдвинуто не было. Главный редактор музыкального информагентства Евгений Сафронов объяснил, что проблема заключается в том, что вернуть деньги за мероприятие, которое не принесло никакого дохода, весьма сложно.
"Специфика отрасли заключается в том, что билеты продаются за несколько месяцев. Зрители могут предъявить билеты к возврату, и по закону их надо вернуть в течение 30 дней, что нереально, потому что деньги от билетов вкладываются в индустрию, в организацию мероприятий, которые отменены и от которых не будет ни прибыли, ни дохода никакого", – подчеркнул Сафронов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с возвратом денег за отмененные концерты.
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