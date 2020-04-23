Бутусов на самоизоляции выпустил новый альбом и мультфильм

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Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в период самоизоляции записал новый альбом. По словам артиста, для него быть дома привычно и он смог заняться некоторыми своими проектами. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Я налегаю дома не на запасенные продукты, а на спорт и на свое тело. Я занимаюсь проектами, которые давно собирался сделать. Мы выпустили альбом "Аллилуйя", и уже в карантинный период мы выпустили альбом ChiaroScuro с Екатериной Мечетиной", – рассказал исполнитель.

По словам Бутусова, он также смог исполнить одну свою мечту и выпустить музыкальное видео в формате мультфильма. Кроме того, музыкант вместе с Виктором Сологубом занимается проектом "Песни войны".

Ранее о своем пребывании на самоизоляции рассказал лидер музыкальной группы Brainstorm Ренарс Кауперс. По словам артиста, он гуляет в саду, а также помог соседям со строительством дороги во дворе.

