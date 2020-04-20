Лидер Brainstorm на самоизоляции построил дорогу

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вокалист латвийской рок-группы Brainstorm Ренарс Кауперс в период вынужденной самоизоляции помог построить дорогу в своем районе. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Я дома, в Риге хорошая погода, но уже месяц, как мы все сидим по домам. Слава богу есть двор и сад и можно выйти. Я вместе с соседями занимался строительством дороги у себя во дворе, мешал бетон", – рассказал музыкант.

По словам Кауперса, ему сейчас интереснее заниматься физической деятельностью, чем творческой работой. При этом он заявил, что не скучает дома и у него нет времени "думать о плохом".

Лидер Brainstorm также заявил, что скучает по встречам с родными и близкими, по поездкам и своим концертам.

В минувшие выходные мировые звезды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку врачей. В прямом эфире выступили Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон и другие артисты.

