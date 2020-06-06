Путин предупредил об опасности возобновления работы учреждений культуры

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Президент России Владимир Путин ответил на реплику худруководителя Мариинского театра Валерия Гергиева по поводу перевода "паузы" в работе культурных учреждений в более активную фазу деятельности.

Глава государства отметил, что все хотят скорейшего возобновления работы культурных учреждений.

"Полностью разделяю вашу озабоченность. Мы все хотим, чтобы все наши коллективы, Большой и Мариинка, все начали работать в полном объеме и как можно быстрее. Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах", – сказал Путин на совещании с деятелями культуры, передает ТАСС.

Однако, по его мнению, в настоящий момент активная фаза деятельности будет чревата для деятелей искусства. Путин отметил, что потеря работоспособности и профессии после 1-2 недель полноценной работы было бы большой трагедией.

"Чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусств. Поэтому мы, конечно, понимаем все", – заявил Путин.

На совещании с деятелями культуры глава государства также отметил, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики.

Ранее стало известно, что Минкульт планирует подготовить дополнительные предложения по поддержке пострадавших от коронавируса сфер культуры. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры смогут вернуться к работе в середине июля. Он сообщил, что при этом будет обеспечено строжайшее соблюдение мер санитарной безопасности.