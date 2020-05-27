Минкультуры РФ предложит ускорить открытие музейных парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство культуры попросило Роспотребнадзор разрешить открытие части музейных парков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля", – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Она пояснила, что в ведомство поступали сообщения от ряда руководителей известных музеев, которые просили открыть их учреждения. Речь идет о музеях "Петергоф", "Царское село", "Павловск", о музее Московского Кремля и других.
Министр подчеркнула, что проход в парковые зоны может быть разрешен при соблюдении соцдистанции и контроле граждан на входе. Любимова подчеркнула, что в платных зонах необходимо организовать продажу билетов онлайн.
Ранее Любимова рассказала, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Региональные музеи, по ее словам, могут открыть уже 1 июня. Однако она пояснила, что дата их открытия будет напрямую зависеть от региональных властей.
Министр отметила, что первые зрители театров после открытия будут занимать места в зрительном зале в шахматном порядке. Она пояснила, что схожая ситуация складывается и с филармониями.
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