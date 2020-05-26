Третьяковка планирует осенью предоставить в онлайн-формате коллекцию музея

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Государственная Третьяковская галерея планирует осенью выложить несколько тысяч произведений из своего собрания в онлайн-формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову.

"Очень серьезный проект, о котором мы объявим в сентябре, – присутствие коллекции Третьяковской галереи онлайн. Начав над этим интенсивно работать, мы загрузили работы с описанием текстов и аннотациями к каждой из работ", – рассказала Трегулова.

Однако она подчеркнула, что галерея столкнулась с некоторыми трудностями, которые не позволяют выложить произведения ряда художников XX века, чьи права на работы принадлежат другим агентствам.

Тем временем Трегулова подчеркнула, что музей собирается использовать изображения в социально ориентированной программе, созданной на безвозмездной основе. Она пояснила, что музей вкладывает в программу все свои силы, чтобы сделать ее доступной для всех.

"Мы хотим сейчас сделать это доступным хотя бы в цифровом формате. В итоге мы будем выкладывать те несколько тысяч произведений, права на которые у нас есть. Мне кажется, действительно каким-то образом на законодательном уровне нужно решить этот вопрос и дать возможность использовать в социально полезных программах, из которых музеи не извлекают никакой выгоды", – подчеркнула Трегулова.

Ранее Трегулова рассказала, что Третьяковская галерея планирует восстановить работу не раньше начала июля. Она подчеркнула, что после снятия ограничительных мер многие культурные учреждения, в том числе и Третьяковская галерея, будут работать совсем по иному графику. По ее словам, в первую очередь будут соблюдаться меры социального дистанцирования.

