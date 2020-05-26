Новые онлайн-экскурсии по музеям появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов

На портале "Узнай Москву" появились новые видеоэкскурсии по столичным музеям. На сайте собраны виртуальные туры более чем по 20 культурным площадкам города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника "Царицыно", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, на портале "Узнай Москву" расскажут, как выглядела старинная дворянская усадьба Влахернское-Кузьминки, история которой началась в XVIII веке при Строгановых.

Во время виртуальной прогулки по Дарвиновскому музею можно будет узнать о пещерном медведе – доисторическом хищнике, жившем в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымершем около 15 тысяч лет назад.

В музее-заповеднике "Царицыно" раскроют, как архитекторы проектировали резиденцию для Екатерины Великой, почему перестраивали дворцовый ансамбль после ее смерти и какие археологические находки обнаружили на территории заповедника в XX веке.

Желающие могут также совершить виртуальную прогулку по дому поэтессы Марины Цветаевой, в котором она жила до эмиграции, а также изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого. Прогуляться также можно по Мемориальному музею Александра Скрябина.

Выбрать интересующие онлайн-экскурсии по столичным музеям можно в разделе "Музеи".

Платформа "Узнай Москву" представляет собой совместную разработку департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Портал не только образовательный, но и развлекательный – в системе есть более 40 познавательных квестов.

