Новые онлайн-экскурсии по музеям появились на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов
На портале "Узнай Москву" появились новые видеоэкскурсии по столичным музеям. На сайте собраны виртуальные туры более чем по 20 культурным площадкам города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника "Царицыно", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, на портале "Узнай Москву" расскажут, как выглядела старинная дворянская усадьба Влахернское-Кузьминки, история которой началась в XVIII веке при Строгановых.
Во время виртуальной прогулки по Дарвиновскому музею можно будет узнать о пещерном медведе – доисторическом хищнике, жившем в Евразии в среднем и позднем плейстоцене и вымершем около 15 тысяч лет назад.
В музее-заповеднике "Царицыно" раскроют, как архитекторы проектировали резиденцию для Екатерины Великой, почему перестраивали дворцовый ансамбль после ее смерти и какие археологические находки обнаружили на территории заповедника в XX веке.
Желающие могут также совершить виртуальную прогулку по дому поэтессы Марины Цветаевой, в котором она жила до эмиграции, а также изучить биографию и послушать песни советского барда в Государственном музее Владимира Высоцкого. Прогуляться также можно по Мемориальному музею Александра Скрябина.
Выбрать интересующие онлайн-экскурсии по столичным музеям можно в разделе "Музеи".
Платформа "Узнай Москву" представляет собой совместную разработку департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Портал не только образовательный, но и развлекательный – в системе есть более 40 познавательных квестов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: