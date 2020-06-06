Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор подготовил правила для работы кинотеатров в условиях пандемии. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на встрече Владимира Путина с деятелями культуры.

"О возможности и правилах для работы кинотеатров в сегодняшних условиях – мы это реализовали, правила написаны. Я хочу сказать, что во всех случаях мы согласовываем с теми, кто непосредственно работает в той или иной отрасли, вместе разрабатываем эти методические рекомендации, чтобы они не были категорически противоречащими процессу, который происходит", – цитирует ТАСС слова Поповой.

Она подчеркнула, что ведомство также работает над правилами по возобновлению музеев и этот проект, по ее словам, уже готов. Попова выразила надежду, что новый театральный сезон начнется уже со зрителями.

Кроме того, стало известно, что правила работы музеев-усадеб, разработанные Роспотребнадзором с Минкультуры РФ, появятся в начале следующей недели. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что они будут действовать с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

"Задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Это очень важно. Мы не только как врачи это понимаем, но и как люди, совершенно небезразличные к отраслям искусства", – заключила Попова.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал, что кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля при соблюдении мер противовирусной безопасности.

Он обратил внимание, что в кинотеатрах будет соблюдена особая рассадка посетителей в целях безопасности, также все зрители и сотрудники должны будут использовать перчатки и маски. Вице-премьер добавил, что театры и концертные залы планируют открыть осенью.

