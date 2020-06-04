В ГД внесли законопроект о 10-минутном ограничении на рекламу в кинотеатрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому показ рекламы во время сеанса в кинотеатре ограничат. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесен законодательным собранием Санкт-Петербурга. В документе указывается, что мера необходима вследствие заблуждения, в которое вводится зритель по поводу начала киносеанса. Законопроект направлен на прекращение злоупотребления показом рекламы, вследствие чего фильм начинается не в указанное время.

Согласно документу, нельзя показывать рекламу после указанного в билете времени начала сеанса.

"Реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать 10 минут. Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса, указанного лицом, осуществляющим кино- и видеообслуживание", – исходит из документа.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что введение 10-минутного ограничения позволить повысить качество услуг кинотеатров. Кроме того, документ направлен на предотвращение навязывания рекламы в процесс кинообслуживания.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля. По его словам, в культурных учреждениях будут обеспечены нормы санитарной безопасности.