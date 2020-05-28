Зрителям в кинотеатрах рекомендовали быть в масках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кинотеатры при рассадке должны обеспечить дистанцию в один метр между зрителями. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.
"Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм соцдистанции). Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе", – говорится в сообщении.
В местах общего пользования кинотеатры должны обеспечить места для обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Все сотрудники кинотеатров и посетители должны использовать перчатки и маски, в помещениях должно быть обеспечено соблюдение соцдистанции.
"Зрители и сотрудники обязаны соблюдать в кинотеатре социальную дистанцию не менее 1,5 метра, с учетом этих требований должны быть расставлены столы кинобаров и сидячие места в фойе", – говорится в сообщении.
В перерывах между сеансами, которые должны составлять не менее 30 минут, сотрудникам необходимо проветривать помещения и проводить уборку с дезинфицирующими средствами. Особое внимание необходимо уделить ручкам, поверхностям кресел, подчеркивают специалисты.
"Установить время начала сеансов в кинозалах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут – для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более", – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали организациям также осуществлять продажу билетов и продукции кинобаров преимущественно бесконтактным способом, в том числе с помощью автоматов с едой. При покупке у кассиров продукции рекомендовано использовать оплату с помощью банковских карт и смартфонов.
"Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры России подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов", – заключила министр культуры Ольга Любимова.
Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Региональные музеи, по ее словам, могут открыть уже 1 июня. Однако она пояснила, что дата их открытия будет напрямую зависеть от региональных властей.
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