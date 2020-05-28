Минкульт подготовит доппредложения по поддержке кинематографа, театров и музеев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рабочая группа министерства культуры России сформулирует дополнительные предложения по поддержке пострадавших от коронавируса сфер культуры. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Рабочая группа под руководством статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой и заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой займется подготовкой предложений о дополнительной помощи федеральным государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям в сфере культуры", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Возможные варианты оказания помощи также проработают в отношении акционерных обществ в сфере кинематографии. Речь идет о тех структурах, акции которых есть в собственности РФ. Кроме того, поддержку окажут негосударственным театрам и музеям.

Еще одна задача рабочей группы – проработать новые способы формирования госзаданий и показателей эффективности деятельности руководителей учреждений культуры.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии COVID-19, вошло 42 сферы. В них занято порядка 6 миллионов работников.

