В перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошло 42 сферы

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В перечень отраслей, которые пострадали от пандемии COVID-19, вошло 42 сферы, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, в пострадавших сферах занято более 6 миллионов человек.

"Из них 3 миллиона 300 тысяч – в компаниях малого и среднего бизнеса", – приводит слова Решетникова Агентство "Москва".

Он напомнил, что одной из первых мер для оказания поддержки предпринимательства является отсрочка от налогов.

"Это затронуло более 1 миллиона 600 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях", – сказал министр, передает ИА "НСН".

По его словам, общий объем перенесенных налогов и страховых взносов составил порядка 90 миллиардов рублей.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

