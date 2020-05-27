В перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошло 42 сферы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В перечень отраслей, которые пострадали от пандемии COVID-19, вошло 42 сферы, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его словам, в пострадавших сферах занято более 6 миллионов человек.
"Из них 3 миллиона 300 тысяч – в компаниях малого и среднего бизнеса", – приводит слова Решетникова Агентство "Москва".
Он напомнил, что одной из первых мер для оказания поддержки предпринимательства является отсрочка от налогов.
"Это затронуло более 1 миллиона 600 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях", – сказал министр, передает ИА "НСН".
По его словам, общий объем перенесенных налогов и страховых взносов составил порядка 90 миллиардов рублей.
В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.
Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.
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