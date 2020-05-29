Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

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Бостонский марафон впервые отменен за 124 года из-за пандемии коронавируса, рассказал исполнительный директор мероприятия Том Грилк. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Для нас главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков", – отметил Грилк.

Согласно планам, марафон должен был состояться 20 апреля, а потом сообщалось о его переносе на 14 сентября.

Как отмечают организаторы, всем участникам, которые были зарегистрированы на забег, возместят расходы на вступительные взносы. Также каждый желающий может поучаствовать в виртуальной версии марафона – нужно самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения о времени.

Ранее стало известно, что международный ралли-рейд "Шелковый путь" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Десятый по счету ралли-рейд должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, однако из-за пандемии коронавируса организаторы изменили маршрут.

Также из-за коронавируса отменены этапы серии Гран-при гоночной серии "Формула-1" в Нидерландах и Франции.