Фото: ТАСС/Андрей Серебряков

Хоккейную Лигу чемпионов в сезоне-2020/21 отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Согласно ранее согласованному расписанию, игры должны были пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года. Однако организаторы пришли к выводу, что распространение коронавируса в Европе не позволяет полноценно провести турнир.

Кроме того, в руководстве Лиги чемпионов указали на разную степень ограничений в странах – участницах розыгрыша, что также не позволяет равноценно организовать состязание.

Победителем последнего на данный момент розыгрыша Лиги чемпионов по хоккею является "Фрелунда" из Швеции. Российские клубы в турнире не участвуют.

Ранее стало известно, что из-за пандемии COVID-19 в Москву перенесли Кубок России по художественной гимнастике. Изначально турнир должен был пройти в Алуште. Сроки его проведения не сообщались.

