Организаторы Игр в Токио готовы провести Олимпиаду и в условиях пандемии

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Организаторы летних Игр в Токио готовы к проведению Олимпиады в 2021 году, даже если пандемия коронавируса не ослабнет, заявил исполнительный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто.
Он напомнил, что Олимпиада должна была стартовать 24 июля, однако Игры перенесли на год вперед из-за коронавирусной инфекции.
"Нам довольно сложно ожидать того, что пандемия коронавируса будет сдержана. Но если мы сможем провести Игры в Токио с коронавирусом, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий", – цитирует Муто Reuters.
Он выразил надежду, что успешное проведение Игр в Токио создаст наследие в истории человечества.
МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Мероприятие планируется провести не позднее лета следующего года, изначально оно планировалось на период с 24 июля по 9 августа.
Олимпийский комитет России (ОКР) выделит дополнительно 267 миллионов рублей по программе содействия подготовке отечественных спортсменов к ОИ в Токио.
По словам президента ОКР Станислава Позднякова, комитет очень внимательно подошел к переносу Олимпиады и сумел за короткое время перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы создать максимально комфортные условия для спортивных федераций.
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