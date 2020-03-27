Историк спорта прокомментировал перенос Олимпиады

Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/ЕРА
Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести на 2022 год, заявил президент Клуба Истории и статистики спорта Александр Любимов. Об этом сообщает ИА "НСН".
Международному Олимпийскому комитету, по его словам, нужно будет договаривается с каждой федерацией по виду спорта о сроках проведения ОИ.
"Но сроки проведения Игр 2022, 2024 годов годов останутся прежними. А вот то, что Игры пройдут не в 20-м, а в 21-м, у меня нет уверенности. Судя по тому, как сейчас все происходит, Олимпиада может состояться в 2022 году", – сказал Любимов.
Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков поддержал решение главы МОК Томаса Баха о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год. Он отправил открытое письмо Баху, где отметил, что это решение вызвано желанием максимально снизить риски угрозы здоровья людей.
Правильность решения по переносу Игр отмечал и депутат Госдумы Артур Таймазов. Он выразил надежду, что подобных проблем не будет возникать в дальнейшем.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что Олимпийские игры должны состояться не позднее лета 2021 года. Также в этом году не будут проводить и Паралимпийские игры.
Ранее о необходимости переноса заявляли в Олимпийском комитете США. Решение не участвовать в Играх вне зависимости от предписаний МОК ранее приняло несколько стран, в числе которых – Канада и Австралия.
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