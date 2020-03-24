Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020

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Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского комитета.

Отмечается, что к такому выводу олимпийский комитет США пришел после опроса 1780 спортсменов американской сборной.

Губернатор Токио Коикэ Юрико ранее заявила, что на данный момент нет планов отменять Олимпийские игры, которые должны пройти в Японии. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в стране карантин на три недели. Глава правительства заявил, что "пришло время начать делать больше". Так, жители королевства смогут ходить в магазины, однако делать это необходимо как можно реже.