Кубок России по художественной гимнастике перенесли из Алушты в Москву

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Кубок России по художественной гимнастике этого года перенесли в столицу. Спортивное событие планировали провести в Алуште, но там нет возможности обеспечить условия для размещения участников, говорится в заявлении Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Сообщается, что отменены всероссийские соревнования "Юные гимнастки", "Надежды России" и "Кубок России". "Указанные соревнования будут проведены в Москве", – уточнили в ВФХГ.

При этом сроки проведения соревнований станут известны позднее.

Ранее "Витязь" впервые в истории выиграл Кубок мэра столицы по хоккею. На счету клуба шесть очков, что позволило подольским игрокам досрочно стать победителями.