Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
В первую очередь она обратила внимание, что пока неизвестно, состоится ли турнир.
"Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет", – цитирует РИА Новости президента ВФХГ.
Она добавила, что в конце сентября запланировано совещание UEG, на котором будет обсуждаться этот вопрос.
"Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования", – заявила Винер-Усманова. Она отметила, что будет необходимо платить за гостиницу, а сумма невозвратная.
"Соревнований скорее всего не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований", – подчеркнула глава ВФХГ.
Она указала на сложности логистики при поездке в столицу Украины, поскольку прямых рейсов и поездов туда нет. По мнению Винер-Усмановой, эти соревнования нецелесообразны.
"Мы уже по всем статьям попали на Олимпиаду, у нас ничего не поменяется с исходом этих соревнований. Поэтому, если бы это было в другое время, мы бы участвовали, мы готовы, мы тренируемся, все у нас в порядке", – заключила президент ВФХГ.
Чемпионат Европы должен состояться в Киеве 26–29 ноября. Окончательное решение о его организации примут 28 сентября. На чемпионате продолжится отбор на Олимпийские игры, но сборная России уже завоевала две квоты в индивидуальных упражнениях и квоту в групповых упражнениях.
На 2021 год перенесен чемпионат Европы по футболу. Завершится турнир 11 июля 2021 года финалом, который состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В УЕФА подтвердили перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Стамбул, который должен был принимать финальный матч Еврокубка в 2020 году, станет хозяином финала в сезоне-2020/21, а в Санкт-Петербурге ожидается заключительная игра турнира в 2022-м.
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