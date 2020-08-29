"Витязь" впервые в истории выиграл Кубок мэра столицы по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Подольский хоккейный клуб "Витязь" в овертайме одолел столичное "Динамо" со счетом 3:2 в заключительном матче Кубка мэра столицы. Команда впервые в истории стал победителем турнира.
Спортсмены встретились на льду на "ЦСКА-Арене". В составе победителей шайбы в ворота соперников забросили Линус Хульстрем и Джастин Дэнфорт (два раза).
Планируется, что 29 августа будут состязаться московские "Спартак" и ЦСКА, их встреча начнется в 19:15. Так, "Витязь" одержал победы во всех трех матчах турнира. На счету клуба шесть очков, что позволило подольским игрокам досрочно стать победителями.
Ранее "Спартак" обыграл "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею. В составе "Спартака" дубль сделал Мартин Бакош, еще по одной шайбе забросили Сергей Широков и Лукаш Радил.
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