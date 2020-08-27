В УЕФА назвали лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим в Лиге чемпионов сезона-2019/2020, сообщается в Instagram-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Спортсмен забил его дальним ударом в девятку. Помимо этого, в пятерку лучших вошли голы в исполнении Марселя Забитцера ("РБ Лейпциг"), Хуана Куардадо ("Ювентус"), Луиса Суареса ("Барселона") и Сержа Гнабри ("Бавария").

Финал завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов состоялся 23 августа. Игра закончилась победой мюнхенской "Баварии" над ПСЖ со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча на 59-й минуте стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

Для команды это шестая победа в Лиге чемпионов, по показателю она догнала "Ливерпуль". Чаще победителями становились только "Милан" (7 раз) и мадридский "Реал" (13).

В матче за Суперкубок УЕФА футболисты встретятся с победителем Лиги Европы "Севильей". Встреча пройдет в Будапеште 24 сентября.