"Бавария" выиграла Лигу чемпионов

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Мюнхенская "Бавария" одержала победу над ПСЖ в финальном матче Лиги чемпионов. Матч, прошедший в Лиссабоне, завершился со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча на 59-й минуте стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

Для "Баварии" это уже шестая победа в Лиге чемпионов. По этому показателю она догнала "Ливерпуль". Чаще победителями становились только "Милан" (7 раз) и мадридский "Реал" (13).

В матче за Суперкубок УЕФА мюнхенцы встретятся с победителем Лиги Европы "Севильей". Встреча пройдет в Будапеште 24 сентября.