Минспорт отменил летнюю Спартакиаду учащихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Второй этап и финальные соревнования Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года отменены. Соответствующее решение приняли в министерстве спорта России, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В ведомстве заявили, что мероприятие потребует дополнительных затрат от регионов, что в данный период в связи с эпидемиологической ситуацией не является приоритетным.
Отмечается, что соревнования из-за пандемии были перенесены на более поздний срок. Изначально они должны были состояться в период с 25 марта по 16 августа.
"Это обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организация тестирования всех участников Спартакиады и персонала на коронавирусную инфекцию, а в случае необходимости обеспечение карантинных условий заболевших и контактных групп. В связи с этим, а также с учетом текущей эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других рисков министерство спорта приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году", – сказано в сообщении ведомства.
При этом данное решение, по заявлению Минспорта, не должно коснуться зарплат специалистов. Существующий уровень заработной платы рекомендуется сохранить тренерам и спортсменам.
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