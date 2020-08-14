Стивен Сигал принял зачеты по ГТО в Костромской области

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Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал принял зачеты по комплексу ГТО у жителей Костромсковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитый актер, получивший ранее гражданство России, приехал в город Шарья Костромской области, на местную областную летнюю олимпиаду. Сигала включили в бригаду судей комплекса ГТО, он вручал сдавшим нормативы значки.

"Спорт не только улучшает здоровье, но и учит быть более ответственным, сильным человеком", – приводит слова актера пресс-служба партии "За правду", в которой он состоит.

Стивен Сигал также отметил, что спорт воспитывает людей, которые готовы заботиться и о семье, и об обществе.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи человек записались на бесплатные тренировки "Спортивных выходных" через центры госуслуг в Москве.

