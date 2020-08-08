В библиотеке МЭШ разместили материалы ко Дню физкультурника

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В библиотеке "Московской электронной школы" опубликовали материалы ко Дню физкультурника, который ежегодно отмечается во вторую субботу августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты собрали в библиотеку уникальные документальные кадры с одного из первых праздников в 1939 году и видеозапись с парада в честь Дня физкультурника в 1945 году. Также там опубликовано приложение "Это должен знать каждый физкультурник", где можно будет узнать о гимнастических и спортивных снарядах, а также о физических способностях человека.

С Днем физкультурника россиян ранее поздравил Владимир Путин. Он отметил, что спортсмены и работники сферы физической культуры и спорта выполняют востребованную и благородную миссию – приобщают граждан к спорту.

Глава государства подчеркнул, что сейчас в России делается многое для совершенствования спортивной инфраструктуры, развития массового спорта, подготовки тренеров. Это, по его словам, позволяет создать возможности для здоровой и активной жизни людей.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил, что почти 60 миллионов граждан страны систематически занимаются спортом. Он подчеркнул, что в стране постоянно открываются новые спортивные площадки и проводятся тематические мастер-классы.

"В этом году нас ждет много спортивно-массовых мероприятий – Всероссийский день бега "Кросс нации", первые Всероссийские уличные игры, спортивно-оздоровительные фестивали. Без сомнения, мы будем проводить их, как и планировали – с увлечением и хорошим настроением", – добавил вице-премьер.

Всесоюзный день физкультурника был учрежден в 1939 году, с тех пор праздник проводится каждый год. Ежегодно в этот день проводились красочные парады, устраивались соревнования.

