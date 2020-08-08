Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника

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Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником спортсменов и работников сферы физической культуры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения работникам физической культуры и спорта – тем, кто выполняет востребованную, благородную миссию – приобщает граждан, особенно молодежь, к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни. Кто подвижнически трудился и продолжает служить во славу отечественного спорта. И, конечно, этот замечательный праздник отмечает большая и дружная команда любителей спорта", – приводит ТАСС слова поздравления лидера.

Ранее в Москве возобновили бесплатные тренировки и иные спортивные мероприятия. Теперь десятки тысяч москвичей могут регулярно заниматься физкультурой и спортом.