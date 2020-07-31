Врач рассказала о пользе регулярных занятий спортом для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Физическая активность и занятия спортом снижают риск преждевременной потери мышечной силы, позволяют сохранить память и когнитивные функции, рассказала News.ru главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
По ее словам, физкультура помогает при профилактике болезни Альцгеймера. Как отметила эксперт, все дожившие до столетнего возраста люди физически активны.
Ткачева подчеркнула, что при наличии у пожилого человека каких-либо заболеваний перед упражнениями необходимо проконсультироваться с врачом.
"Но при любом заболевании физическая активность все равно полезна. Она просто будет дифференцироваться – ее варианты и интенсивность в зависимости от состояния человека. Активность должна быть взвешенной, очень полезны аэробные упражнения, аэробная физическая нагрузка. Прогулки, плавание", – рассказала Ткачева.
Она добавила, что физическая нагрузка должна длиться около 40 минут и быть регулярной.
Роспотребнадзор в качестве профилактики болезни рекомендует регулярно делать физические упражнения. В ведомстве отметили, что физактивность помогает не только предотвратить и другие типы деменции, но и способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей. Кроме того, снизить риск развития Альцгеймера позволяют регулярная умственная деятельность, полноценный сон и умение справляться со стрессом.
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