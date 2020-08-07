В столице возобновились бесплатные спортивные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ряд некоммерческих организаций (НКО) столицы возобновили или организовали бесплатные тренировки и иные спортивные мероприятия в городе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря НКО десятки тысяч москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Сейчас более 100 некоммерческих организаций, которые развивают это направление, возвращаются к привычному режиму работы", – рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Она также отметила, что занятия проводятся с соблюдением санитарных правил, установленных Роспотребнадзором.

Среди организаций, вернувшихся к работе, есть Детская следж-хоккейная лига. Этот турнир способствует развитию адаптивного хоккея для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он был запущен в 2019 году, впоследствии получил грант мэра.

Кроме того, открылись 18 центров федерации "Йога-Практика". Тренеры здесь работают в средствах индивидуальной защиты, а помещения обрабатываются ультрафиолетовой лампой. Посещать залы, при этом, могут не более 15 человек.

В Москве продолжилась работа социального проекта "Марафон в темноте". Эта инициатива объединила незрячих людей и волонтеров, которые помогают им адаптироваться в занятиях спортом.

С 15 по 29 августа откроется тренировочный лагерь Московской школы тхэквондо. Он расположится в Сергиево-Посадском районе. Принять участие в занятиях смогут не только действующие спортсмены, но и те, кто раньше этим видом единоборств не занимался.

Кроме того, в Москве возобновятся регулярные групповые тренировки по скандинавской ходьбе. В настоящий момент возможны только индивидуальные занятия, а обновленное расписание будет опубликовано на сайте русскаяходьба.рф.

Ранее в Москве представили проект "Спортивные выходные", который стартует с 8 августа. Мастер-классы будут проходить до 11 октября на базе центров госуслуг "Мои документы".

