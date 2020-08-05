Лонгбординг и воркаут: что вошло в программу "Спортивных выходных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Серия мероприятий "Спортивные выходные" запустится в Москве с 8 августа. Мастер-классы по разным видам активности будут проходить до 11 октября, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что новый проект реализуют на базе центров "Мои документы".

"Мои документы" давно стали для горожан настоящими центрами притяжения. Здесь можно не только получить необходимые услуги, но и принять участие в различных городских акциях и мероприятиях. Новое направление проекта – "Спортивные выходные" – по просьбам горожан предложили создать сотрудники центров госуслуг", – объяснила представитель мэрии.

Первыми к проекту подключатся 16 районов Южного округа столицы. Кроме того, мероприятия проекта будут проводить на 11 общегородских площадках – в Парке Горького, "Музеоне", на ВДНХ.

Перед тем, как жители Москвы смогут принять участие в занятиях, необходимо зарегистрироваться на сайте – потенциальный участник должен быть старше 18 лет. Потребуется заполнить анкету с указанием интересующего вида спорта и временем.

В программу "Спортивных выходных" уже включены бег, йога и скандинавская ходьба. Также можно заняться такими видами спорта, как шоссейный велоспорт, скейтбординг, лонгбординг, кросс-кантри и рядом других.

Кроме того, москвичей пригласят на спортивные экскурсии – горожанам предложат пешие, беговые и велосипедные маршруты. Дистанции пролегают по паркам "Ходынское поле" и "Лужники", Крылатским холмам и набережным.

Ранее сообщалось, что возобновились занятия проекта "Московское долголетие" на открытом воздухе. Представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта. Количество площадок планируют расширить до 400.

