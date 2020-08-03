Число площадок "Московского долголетия" на открытом воздухе увеличат до 400

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество площадок для занятий в рамках проекта "Московское долголетие" увеличат на сто. Таким образом, в столице их будет порядка 400. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Уже сегодня в первые дни возобновления занятий мы видим, что таких площадок уже более 300. Мы понимаем, что в течение нескольких ближайших недель у нас это количество, наверное, еще на 100 адресов увеличится", – подчеркнул Филиппов.

Он подчеркнул, что каждый район Москвы оснащен минимум одной, а чаще всего 2–3 площадками для занятий в рамках проекта.

"В прошлые годы на открытых площадках в основном предлагали активности, связанные с физической культурой, с танцами, зумбой, йогой, в этом году их тоже оставляем, но мы не ограничиваем наших партнеров, поставщиков услуг в активностях", – рассказал замглавы ведомства.

Филиппов добавил, что в сравнении с прошлым годом количество заинтересованных в занятиях выросло почти в два раза. Так, в 2019 году в конце июля и августе их число составило 8,5 тысячи человек, а в 2020 – 16,5.

Ранее стало известно, что представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта. Бесплатные уроки и мастер-классы проводятся ежедневно в 29 зонах отдыха столичного департамента культуры.