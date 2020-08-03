Число площадок "Московского долголетия" на открытом воздухе увеличат до 400

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество площадок для занятий в рамках проекта "Московское долголетие" увеличат на сто. Таким образом, в столице их будет порядка 400. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
"Уже сегодня в первые дни возобновления занятий мы видим, что таких площадок уже более 300. Мы понимаем, что в течение нескольких ближайших недель у нас это количество, наверное, еще на 100 адресов увеличится", – подчеркнул Филиппов.
Он подчеркнул, что каждый район Москвы оснащен минимум одной, а чаще всего 2–3 площадками для занятий в рамках проекта.
"В прошлые годы на открытых площадках в основном предлагали активности, связанные с физической культурой, с танцами, зумбой, йогой, в этом году их тоже оставляем, но мы не ограничиваем наших партнеров, поставщиков услуг в активностях", – рассказал замглавы ведомства.
Филиппов добавил, что в сравнении с прошлым годом количество заинтересованных в занятиях выросло почти в два раза. Так, в 2019 году в конце июля и августе их число составило 8,5 тысячи человек, а в 2020 – 16,5.
Ранее стало известно, что представители старшего поколения вновь могут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, теннисом и другими видами спорта. Бесплатные уроки и мастер-классы проводятся ежедневно в 29 зонах отдыха столичного департамента культуры.
Московский планетарий возобновил работу
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: