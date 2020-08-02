Названы победители Московского полумарафона

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Бегуны Ринас Ахмадеев и Елена Коробкина одержали победы на Московском полумарафоне, который состоялся в столице в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
На выбор участникам предлагали две дистанции – 21,1 километра и 5 километров. Ахмадеев преодолел первую дистанцию за 1 час 4 минуты и 24 секунды. Второе место занял Искандер Ядгаров (1:04.37), третьим стал Николай Чавкин (1:04.40).
"Это был мой первый старт в этом году, я его очень ждал. Бег сегодня для меня складывался непросто, сказался большой вынужденный перерыв", – заявил победитель.
Елена Коробкина пробежала дистанцию в 21,1 километра за 1 час 10 минут и 29 секунд. В тройку призеров вошли Ирина Сергеева и Татьяна Архипова – они показали время 1:12.00 и 1:12.25 соответственно.
В забеге также принял участие главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Участниками Московского полумарафона стали более 17 тысяч человек. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта "ЗаБег.РФ". Призовой фонд для победителей и призеров составляет более 1 миллиона рублей. За безопасностью забега следили более 1,7 тысячи человек.
17 тысяч человек примут участие в забегах Московского полумарафона
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