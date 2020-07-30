Благотворительная акция "Милосердие на бегу" началась в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Православная служба "Милосердие" запустила в РФ благотворительную акцию под названием "Милосердие на бегу" в помощь нуждающимся. Об этом рассказали в пресс-центре православной службы, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что любой бегун, являющийся участником марафонов, спортсмен или любитель может создать профиль на сайте акции nabegu.miloserdie.ru. В дальнейшем там можно будет начать собирать пожертвования, публикуя посты в социальных сетях.

Главным забегом акции станет "Московский марафон", планирующийся 20 сентября.

При этом для тех, кто не готов к участию в массовых мероприятиях или будет находиться не в столице, служба "Милосердие" организует онлайн-забег в Zoom. Участникам "Милосердия на бегу" в период проведения Московского марафона надо выбрать одну из двух предложенных дистанций, которые составляют 10 и 42 километра.

Ранее стало известно, что движение ограничат в центре Москвы 2 августа в связи с "Московским полумарафоном". Кроме того, на участках марафона ограничат парковочное пространство на время с 00:01 до 12:30.