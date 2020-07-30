Движение ограничат в центре Москвы 2 августа в связи с "Московским полумарафоном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение в центре Москвы будет ограничено 2 августа в связи с проведением "Московского полумарафона". Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Московский полумарафон" – ежегодный спортивный праздник. В его рамках запланированы забеги на различные дистанции. В связи с этим движение будет ограничено с 06:30 до завершения мероприятия. Кроме того, на участках марафона ограничат парковочное пространство на время с 00:01 до 12:30.
"Московский полумарафон" пройдет по следующему маршруту: улица Лужники – Лужнецкая набережная – улица Хамовнический Вал – Фрунзенская набережная – Новокрымский проезд – улица Остоженка – Соймоновский проезд – Пречистенская набережная – Кремлевская набережная – Москворецкая набережная – Устьинская набережная – Котельническая набережная – Гончарная набережная – Краснохолмская набережная – разворот в обратном направлении перед Саринским проездом – Краснохолмская набережная – Гончарная набережная – Котельническая набережная – Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – Пречистенская набережная – Фрунзенская набережная – улица Хамовнический Вал – Лужнецкая набережная – улица Лужники.
Кроме того, ограничения будут действовать на таких участках, как съезд с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, Китайгородский проезд, Крымский проезд, Крымская эстакада, Старая площадь.
Ранее сообщалось, что движение будет полностью перекрыто на улице Советской Армии 2 августа с 08:00 до 10:00 в связи с проведением мероприятия. Кроме того, парковочное пространство будет ограничено с 00:01 до 10:00 на этой улице в районе Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации.
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