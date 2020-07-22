Движение транспорта на юго‑западе столицы частично ограничат до 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение наземного транспорта на юго-западе Москвы частично ограничат до 20 августа. Временные ограничения вводятся в связи с закрытием участка Сокольнической линии подземки, сообщает пресс-служба Московского транспорта.

Ранее станции Московского метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый график работы, там проводят работы по устройству бесстыкового пути.

"В районе участка "Саларьево" – "Коммунарка" Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками", – говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистов предупредили об организации схемы движения и том, что узнать про все изменения можно в специальном разделе, доступном на сайте.

Водителей просят заранее учитывать изменения, когда планируют маршруты. Кроме того, информацию разместили на электронных дорожных табло.

Подчеркивается, что в ситуационном центре ЦОДД следят за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро. В случае необходимости в центре примут меры, чтобы не задерживались компенсационные маршруты при перевозке пассажиров.

18–19 июля для пассажиров были закрыты четыре станции метро. В выходные дни и некоторые понедельники в этот период станции будут полностью закрыты, а в другие дни – работать до 23:00.