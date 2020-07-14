Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Четыре станции Сокольнической линии метро будут работать по особому графику до 20 августа, сообщает пресс-служба столичной подземки. Речь идет о станциях "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
В выходные дни и некоторые понедельники станции будут полностью закрыты, а в другие дни будут работать до 23:00. Такой режим будет действовать с 14 июля по 19 августа включительно.
В метро объяснили временные изменения с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути. Рабочим предстоит провести заключительный этап его устройства – сварку рельсов алюминотермитным способом.
Как рассказали в пресс-службе метро, такие работы могут проводиться, только когда на линии нет пассажирского движение и снято напряжение с контактного рельса. В обычные дни это будет занимать около двух часов. В выходные дни и по понедельникам станции будут закрывать полностью, поскольку в эти дни пассажиропоток минимален.
Полностью станции будут закрыты в следующие дни:
Станции "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро были закрыты с 4 по 6 июля.
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