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15:37

Четыре станции Сокольнической линии метро будут работать по особому графику

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре станции Сокольнической линии метро будут работать по особому графику до 20 августа, сообщает пресс-служба столичной подземки. Речь идет о станциях "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

В выходные дни и некоторые понедельники станции будут полностью закрыты, а в другие дни будут работать до 23:00. Такой режим будет действовать с 14 июля по 19 августа включительно.

В метро объяснили временные изменения с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути. Рабочим предстоит провести заключительный этап его устройства – сварку рельсов алюминотермитным способом.

Как рассказали в пресс-службе метро, такие работы могут проводиться, только когда на линии нет пассажирского движение и снято напряжение с контактного рельса. В обычные дни это будет занимать около двух часов. В выходные дни и по понедельникам станции будут закрывать полностью, поскольку в эти дни пассажиропоток минимален.

Полностью станции будут закрыты в следующие дни:

  • с 23:00 пятницы, 17 июля, до открытия метро утром в понедельник, 20 июля;
  • с 23:00 пятницы, 24 июля, до открытия метро утром во вторник, 28 июля;
  • с 23:00 пятницы, 31 июля, до открытия метро утром во вторник, 4 августа;
  • с 23:00 пятницы, 7 августа, до открытия метро утром во вторник, 11 августа;
  • с 23:00 пятницы, 14 августа, до открытия метро утром в четверг, 20 августа.

Во время ограничений станция "Саларьево" будет являться конечной Сокольнической линии, а для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута "КМ". Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

Станции "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро были закрыты с 4 по 6 июля.

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