Около 1,6 млн человек будут проживать в ТиНАО через пятнадцать лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Восемь лет назад в состав Москвы вошли Троицкий и Новомосковский административные округа. За эти годы население ТиНАО увеличилось в два раза – до 573 тысяч человек, а через 15 лет там будут проживать уже около 1,6 миллиона человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, что приток населения объясняется тем, что уровень жизни вплотную подошел к общемосковскому.

"Округа буквально обросли инфраструктурой: более 80 новых социальных объектов, свыше 18,4 миллиона "квадратов" различной недвижимости, более 210 километров дорог, восемь станций метро, 125 маршрутов общественного транспорта, создано свыше 170,5 тысячи новых рабочих мест, построено 19 благоустроенных парков и скверов", – приводятся в материале слова Жидкина.

Согласно прогнозам, к 2035 году в ТиНАО будут проживать до 1,6 миллиона человек.

В материале отмечается, что с момента присоединения двух округов сюда протянули Сокольническую и Солнцевскую линии метро. В ТиНАО вложено более 1,7 триллиона рублей, из которых более триллиона являются внебюджетными средствами.

Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.

Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.

Как ранее рассказал Жидкин, специалисты планируют построить за 15 лет в ТиНАО не менее 25 новых станций Московского метрополитена. Он отметил, что в развитие метро вложено 100 миллиардов рублей.

Также за ближайшие три года в ТиНАО должны построить не менее 10 объектов здравоохранения. Там установят современное медицинское оборудование. Кроме того, в больницах и клиниках планируют создать комфортные условия для маломобильных жителей.