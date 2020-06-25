Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:24

Еще не менее 25 станций метрополитена планируют построить в ТиНАО до 2035 года

город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты планируют построить за 15 лет в ТиНАО не менее 25 новых станций Московского метрополитена. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает ТАСС.

По словам Жидкина, в развитие метро вложено 100 миллиардов рублей.

"Если учитывать генеральный план по развитию территорий до 2035 года, планируется построить еще не менее 25 станций метро, а также 72 километра линий метро", – заявил глава департамента.

Он добавил, что линии метро имеют высокую протяженность, в связи с чем потребуется постройка дополнительных электродепо.

При этом Жидкин напомнил, что, кроме постройки метро, в ТиНАО строят дороги. Так, уже построили 211 километров магистральных дорог. 1 июля 2012 года в состав Москвы включили новые территории, находящиеся в юго-западном направлении (входили в состав Подмосковья).

Ранее говорилось, что в 2023 году в Теплом Стане появится станция метро "Улица Генерала Тюленева". Коммунарская линия протянется более чем на 40 километров.

"Это наш город": станцию метро "Внуково" украсят изображениями самолетов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать