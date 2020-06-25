Еще не менее 25 станций метрополитена планируют построить в ТиНАО до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты планируют построить за 15 лет в ТиНАО не менее 25 новых станций Московского метрополитена. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает ТАСС.
По словам Жидкина, в развитие метро вложено 100 миллиардов рублей.
"Если учитывать генеральный план по развитию территорий до 2035 года, планируется построить еще не менее 25 станций метро, а также 72 километра линий метро", – заявил глава департамента.
Он добавил, что линии метро имеют высокую протяженность, в связи с чем потребуется постройка дополнительных электродепо.
При этом Жидкин напомнил, что, кроме постройки метро, в ТиНАО строят дороги. Так, уже построили 211 километров магистральных дорог. 1 июля 2012 года в состав Москвы включили новые территории, находящиеся в юго-западном направлении (входили в состав Подмосковья).
Ранее говорилось, что в 2023 году в Теплом Стане появится станция метро "Улица Генерала Тюленева". Коммунарская линия протянется более чем на 40 километров.
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