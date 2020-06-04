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14:57

В 2023 году в Теплом Стане появится станция метро "Улица Генерала Тюленева"

город метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На границе 6-го и 7-го микрорайонов Теплого Стана продолжается строительство станции "Улица Генерала Тюленева". Она появится на Коммунарской ветке метро в 2023 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как "Теплый Стан" перестанет быть основной станцией, которой пользуются жители ТиНАО", – поделился руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящий момент строительные работы продолжаются в центральной части района. При этом действующие станции "Теплый Стан", "Коньково" и "Тропарево" находятся на его границах.

Известно, что Коммунарская линия Московского метрополитена протянется более чем на 40 километров. Участок подземки пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк" в Троицком административном округе. На ветке разместят 16 станций.

Ранее на станции "Мамыри" началось возведение колонн. Станция строится на территории поселения Мосрентген в ТиНАО.

Кроме того, на новой станции метро "Университет Дружбы Народов" приступили к возведению колонн. В пешей доступности от станции находятся несколько крупных столичных вузов.

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