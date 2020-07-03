Бесплатные автобусы и выделенки: четыре станции метро закроют на три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Четыре станции Сокольнической линии метро закроют с 4 по 6 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о станциях "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка".
Закрытие станций необходимо для введения нового оборотного тупика. В обычном режиме они заработают 7 июля в 05:30.
За три дня специалисты отладят механизмы телемеханики и автоматику оборудования. Благодаря вводу нового оборотного тупика подвижной состав сможет менять направление движения.
В связи с закрытием станций пассажиров просят заранее планировать поездки. Для них будет курсировать бесплатный компенсационный автобус КМ от станции "Саларьево" до "Коммунарки" с остановками у закрытых станций. Ходить он будет с 05:30 до 02:00.
Помимо этого, от Московского до станции метро "Саларьево" будут ходить автобусы № 876к, до "Теплого Стана" – № 878к, до "Рассказовки" – № 881к. Также увеличится число автобусов, следующих по маршрутам № 882 и 895к от "Коммунарки" до "Теплого Стана".
На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут горожанам сориентироваться. Информацию о закрытии станций и компенсационных автобусах разместят на остановках транспорта, щитах и сайте Мосгортранса.
Для проезда компенсационных автобусов организуют 7,8 километра "выделенок". Они появятся на подъездной дороге к разворотной площадке "Саларьево", на участке автодороги Солнцево – Бутово – Видное между Киевским и Калужским шоссе, в районе станции метро "Коммунарка", на дублере Калужского шоссе около остановки "Метро "Ольховая". Такси в этот период придется передвигаться в основном потоке машин.
Чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно передвигаться, ограничат движение по одной из полос дублера автодороги Солнцево – Бутово – Видное и Проектируемого проезда № 905.
На участке Саларьевской улицы – от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево – Бутово – Видное запретят парковку. Также закроют второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от Родниковой улицы.
Автомобилистов призывают заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.
Движение ограничат на юго-западе столицы из-за закрытия Сокольнической линии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: