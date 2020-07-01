Бесплатные автобусы запустят на время закрытия четырех станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные автобусы будут курсировать у временно закрытых станций Сокольнической линии метро с 4 по 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Компенсационные низкопольные автобусы будут курсировать от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка". Они будут работать с 05:30 до 02:00. Интервал движения в выходные составит не более пяти минут, в понедельник – около минуты.

Жители ТиНАО могут воспользоваться соседними линиями метро. Также до метро "Саларьево" будут ходить автобусы № 876, доехать до метро "Теплый Стан" можно будет на дополнительном автобусе № 878к, до метро "Рассказовка" – на автобусе № 881к. Кроме того, увеличат количество автобусов, курсирующих по маршруту метро "Коммунарка" – до метро "Теплый Стан".

Ранее сообщалось, что из-за закрытия Сокольнической линии метро движение транспорта ограничат на юго-западе Москвы с 4 по 7 июля. В течение трех дней для пассажиров будут недоступны станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка".

Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 километра выделенных полос. Водителям такси напомнили, что проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта.

Автомобилистов призывают заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.

