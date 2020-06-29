Движение ограничат на юго-западе столицы из-за закрытия Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта ограничат на юго-западе Москвы с 4 по 7 июля из-за закрытия Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.
В течение трех дней для пассажиров будут недоступны станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Движение для автомобилистов в районе станций ограничат, поскольку будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта.
Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 километра выделенных полос:
Второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковой закроют.
Водителей призывают заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.
Ранее в июне сообщалось, что в 23 тоннелях Москвы разрешат перестраиваться между рядами. В Центре организации дорожного движения объяснили, что это будет возможно только на ограниченных участках пути.
"Жизнь в большом городе": "Безопасность на дорогах"
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