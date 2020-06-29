Движение ограничат на юго-западе столицы из-за закрытия Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта ограничат на юго-западе Москвы с 4 по 7 июля из-за закрытия Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба столичной подземки.

В течение трех дней для пассажиров будут недоступны станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка". Движение для автомобилистов в районе станций ограничат, поскольку будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта.

Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 километра выделенных полос:

на подъездной дороге к ОРП "Саларьево";

на участке автодороги Солнцево – Бутово – Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро "Коммунарка";

на дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".

дублеру автодороги Солнцево – Бутово – Видное (перед Проектируемым проездом № 907) – одной из двух полос;

Проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевской) – одной из двух полос.

Водителям такси напомнили, что проезд по выделенкам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Помимо этого, ограничат движение по следующим участкам:На участке улицы Саларьевской от Проектируемого проезда №905 до автодороги Солнцево – Бутово – Видное будет запрещена парковка.

Второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковой закроют.

Водителей призывают заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками.

Ранее в июне сообщалось, что в 23 тоннелях Москвы разрешат перестраиваться между рядами. В Центре организации дорожного движения объяснили, что это будет возможно только на ограниченных участках пути.

