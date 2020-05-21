Полгода МЦД. Как диаметры изменили инфраструктуру города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полгода назад, 21 ноября, состоялся запуск первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Перед введением поездов городу потребовалось связать существующие маршруты с новыми станциями для удобства пассажиров. Как поменялся город и его инфраструктура около новых станций МЦД – в материале Москвы 24.

За полгода существования МЦД пассажиры совершили более 63 миллионов поездок. Для удобства москвичей и гостей столицы у диаметров были сделаны пешеходные связи, тропы и бордюры, а также появились новые остановки наземного транспорта.

Царицыно

Городской институт "МосТрансПроект" занимается разработкой транспортной схемы всех станций МЦД. Директор института Александр Поляков рассказал, что комплекс всех транспортных решений включает организацию дорожного движения личного и общественного транспорта, расположение остановок, велодорожек и пешеходных зон.

Рядом со станцией МЦД Царицыно под железнодорожными путями был очень узкий проход для пешеходов, всего 1,5 метра. Теперь там просторный путь, который увеличили в три раза. Кроме того, у станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро появились два новых остановочных павильона, так как пассажиропоток увеличился после ввода МЦД.

Перерва

В районе Юго-Восточного округа в окрестностях МЦД Перерва заменили остановочный комплекс, а также сделали разметку для остановки общественного транспорта на улице Иловайской. С другой стороны улицы обустроили новую остановку и нанесли разметку для общественного транспорта. Теперь там асфальтированная площадка с современной остановкой.

При этом изменили улицу Шоссейную – раньше до остановки надо было идти 100 метров, а сейчас она в 10 метрах от станции. Также там установили остановку нового типа с информационным табло. Перенос остановки позволил сократить путь пассажиров, проживающих в столичном районе Курьяново.

Благодаря открытию станции МЦД поменялся маршрут № 625, который раньше следовал от станции метро "Марьино". Для удобства жителей увеличена трасса маршрута почти в два раза. Теперь маршрут начинается от станции метро "Братиславская" и следует прямо до станции МЦД Перерва.



Инфографика: НИИ МосТрансПроект

Кубанская

Рядом со станцией МЦД-2 Кубанская на улице Кубанской, в непосредственной близости от входа на станцию, оборудовали новые места для посадки, высадки для наземного общественного транспорта. Сюда подвозят жителей района Люблино.

Были установлены остановочные павильоны нового типа с розетками USB, подробными схемами маршрутной сети района и информационными табло для отслеживания прибывающих маршрутов. Для удобного разворота прибывающих и отправляющихся автобусов изменили конфигурацию проезжей части между остановками.

Для повышения комфорта при пересадке с автобуса на МЦД, пешеходный путь от остановки наземного транспорта ко входу на платформу благоустроили: проложили новые тротуары комфортной ширины, длиной порядка 400 метров, а также поставили 8 новых уличных фонарей.

С открытием МЦД изменилась и трасса маршрута № 350, которую продлили ее до Волжского бульвара, чтобы как можно больше жителей могли легко добраться до нужных станций.

Кунцевская

У станции МЦД-1 Кунцевская установили остановочный комплекс нового типа, а также организовали сеть "народных троп" — те тропинки, которые протоптали жители, обустроили, сделав деревянный настил, поручни и ограждения.

Задача создать транспортные схемы лежала на специалистах проектного института МосТрансПроект. Для оценки пешеходной доступности и создания транспортных схем станций МЦД применялись беспилотные дроны – с их помощью с высоты 150 метров и в радиусе пешеходной доступности станций были сняты специальные ортофотопланы, облегающие процесс проектирования территории. К примеру, так появилась сеть "народных троп" у станции МЦД-1 Кунцевская.

Раньше данные для проектирования собирались с помощью натурных обследований, привлекалось достаточно большое количество людей, и это не всегда было удобно и быстро. Сейчас, используя квадрокоптеры и технологию аэрофотосъемки, можно оперативно снимать всю территорию, оценивать пешую доступность транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).



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Тушинская

С появлением МЦД также возникла логическая необходимость изменения некоторых существующих маршрутов наземного транспорта. В результате у станции МЦД Тушинская к маршрутам 102, 96, 678, Т и 62 добавили еще одну остановку, которая позволила пассажирам сократить путь к автобусам от станции метро и МЦД почти в три раза.

Дегунино

Для удобства пересадки с наземного транспорта на МЦД-1 и безопасности пассажиров остановку "Станция Дегунино" перенесли ближе ко входу на платформу – время пересадки сократилось в два раза.

Еще около платформы Дегунино обустроили подход со стороны надземного пешеходного перехода через Алтуфьевское шоссе – теперь жители района Отрадное могут пешком добираться до МЦД-1. На протяжении всего пути привели в порядок тротуары и газоны, а также установили новое освещение.

К открытию МЦД поменялась и трасса маршрута №149 – для удобства жителей Бескудниковского района автобусы ходят не от метро "Верхние Лихоборы", а непосредственно от новой станции МЦД.

Долгопрудная

Для удобства жителей нового жилого квартала у платформы МЦД-1 Долгопрудная сделан новый тротуар с освещением – раньше на этом месте была лишь асфальтированная тропинка сквозь деревья. После благоустройства путь от квартала до платформы пешком сократился на треть.

Калитники

В сквере между платформой МЦД-2 Калитники и Нижегородской улицей для комфортного пути пассажиров от остановок наземного транспорта заменили тротуары и сделали новое освещение.



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Трикотажная

Благодаря ремонту тротуара и лестницы, ко входу на платформу МЦД-2 Трикотажная появился прямой путь от остановки наземного транспорта на Трикотажном проезде. Раньше этот проход был закрыт. Расстояние от остановки до платформы составляло порядка 100 метров – с открытием прохода оно сократилось до 15 метров. Ко входу на платформу продлили и 368-й маршрут наземного транспорта, конечная остановка которого раньше располагалась в нескольких сотнях метров от станции.

Гражданская

К платформе МЦД Гражданская появился новый удобный путь – теперь от новых остановочных павильонов для маршрутов 22, 319, 574, 595, 692, т29 на улице Вучетича ко входу на платформу можно дойти по новому тротуару.

Пока реализована лишь часть проектов благоустройства территорий около МЦД. Еще предстоит сделать много работы для того, чтобы комфортная городская среда была доступна для каждого жителя Москвы. Продолжается работа не только по благоустройству новой инфраструктуры, но и над улучшением уже существующей. Для этого используются новые технологии, среди которых беспилотные дроны.