Станцию Курьяново МЦД-2 планируют открыть в июне

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Открытие новой станции Курьяново на Московском центральном диаметре "Курско-Рижский" (МЦД-2) запланировано на июнь, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Остановочный пункт Курьяново расположен между станциями Москворечье и Перерва. Курьяново будет включать в себя островную платформу и разноуровневый пешеходный переход с двумя вестибюлями.

Также в июне планируется завершить первый этап реконструкции конечных станций МЦД-2 Нахабино и Подольск. На данном этапе на станциях будет открыто по две платформы с навесами на всю длину, современной навигацией и освещением.

В Нахабине предусмотрен крытый надземный переход типа конкорс, в Подольске – подземный пешеходный переход. В переходах установят лифты и эскалаторы.

Сейчас на станциях в Нахабине и Курьянове завершаются отделочные работы, установка лифтов и эскалаторов. В Подольске идет строительство дополнительного выхода на вторую платформу.

В рамках второго этапа до конца 2020 года в Нахабине планируется завершить строительство третьей платформы, в Подольске – основного вестибюля со стороны первой платформы.

Ранее сообщалось, что до конца года будут реконструированы станции Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка МЦД-1. На Долгопрудной появятся две новые платформы и конкорс, а на Сетуни в дополнение к существующему подземному переходу построят конкорс ко всем платформам.