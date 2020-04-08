Станции МЦД начали дезинфицировать каждые два часа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Санобработку на станциях МЦД стали проводить каждые два часа – 12 раз в сутки, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он обратил внимание, что пассажиропоток существенно снизился, но есть люди, которые не могут перейти на удаленную работу. Ежедневно санобработкой станций МЦД занимаются 96 сотрудников. Они используют безопасные для людей антибактериальные средства, рекомендованные Роспотребнадзором.

Всем сотрудникам, работающим с пассажирами, выданы маски, перчатки и антисептик. Работники обрабатывают валидаторы, турникеты, аппараты по продаже билетов, скамейки, стойки SOS и другие поверхности, с которыми контактируют пассажиры.

Пассажиропоток в Москве снизился из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса в стране. В метро людей стало меньше на 80%, почти на столько же уменьшилось число пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях, в электричках – на 66%, в такси – примерно на 50%.

В столичной наземке транспорте появились наклейки на креслах, которые помогут пассажирам соблюдать дистанцию. Всего планируется разместить 40 тысяч стикеров в красном цвете с просьбой не занимать место.

Усилены меры безопасности для водителей: в автобусах, троллейбусах и электробусах переднюю площадку огородили сигнальной лентой. С марта водители не продают билеты. Пассажирам рекомендуют заранее пополнять карту "Тройка", пользоваться банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

В метро более двух тысяч сотрудников ежедневно убирают и дезинфицируют пассажирскую зону. Днем раз в 1,5–2 часа обрабатывают поверхности, с которыми чаще всего взаимодействуют пассажиры. Постоянно дезинфицируются составы, в том числе с помощью ультрафиолета.