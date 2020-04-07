Около 900 тыс кв метров каждый день убирают и дезинфицируют в метро

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Более двух тысяч сотрудников метро ежедневно убирают и дезинфицируют пассажирскую зону столичного метро. Всего обрабатывается около 900 тысяч квадратных метров поверхностей, сообщает пресс-служба метрополитена.

"Это платформы, площадь которых составляет 413 тысяч квадратных метров, а также полы, лестницы на станциях, эскалаторы и поручни, двери вестибюлей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники метро убирают и подуличные переходы.

В дневные часы раз в 1,5-2 часа дезинфицируют поверхности, с которыми чаще всего взаимодействуют пассажиры. Это ручки, турникеты, кассовые зоны, поручни эскалаторов, автоматы по продаже билетов.

Постоянно дезинфицируются составы, в том числе с помощью ультрафиолета. Вагоны и инфраструктура обрабатываются специальными средствами для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Температуру водителей измеряют при выходе в рейс и по окончании работы.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин.

