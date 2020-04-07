Пассажиры РЖД смогут дистанционно вернуть билеты на поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РЖД разрешили дистанционно возвращать купленные в кассах билеты на фоне ситуации с коронавирусом, говорится на сайте компании.

"Специально для пассажиров, планировавших путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденных отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдингом "РЖД" разработана технология дистанционной отмены поездки", – говорится в сообщении.

Вернуть деньги за купленные билеты в кассах можно через Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8-800-775-00-00. Возврат электронных билетов можно осуществить через сервисы, где был приобретен билет.

Ранее в компании временно отменили сбор за возврат неиспользованных билетов. Это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Таким образом, не будет взиматься сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня включительно.

В марте РЖД приостановила 12 пассажирских маршрутов в Белоруссию. В компании напомнили, что с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из Белоруссии. Также отменены поезда между Россией и Эстонией.

