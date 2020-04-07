Пассажиры РЖД смогут дистанционно вернуть билеты на поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В РЖД разрешили дистанционно возвращать купленные в кассах билеты на фоне ситуации с коронавирусом, говорится на сайте компании.
"Специально для пассажиров, планировавших путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденных отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдингом "РЖД" разработана технология дистанционной отмены поездки", – говорится в сообщении.
Вернуть деньги за купленные билеты в кассах можно через Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8-800-775-00-00. Возврат электронных билетов можно осуществить через сервисы, где был приобретен билет.
Ранее в компании временно отменили сбор за возврат неиспользованных билетов. Это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.
Таким образом, не будет взиматься сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня включительно.
В марте РЖД приостановила 12 пассажирских маршрутов в Белоруссию. В компании напомнили, что с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из Белоруссии. Также отменены поезда между Россией и Эстонией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: