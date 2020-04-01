В РЖД временно отменили сбор за возврат билетов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД временно отменяет сбор за возврат неиспользованных билетов на поезда из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В компании уточнили, что это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Таким образом, не будет взиматься сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня включительно.

Ранее в РЖД приняли решение о закрытии вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования. Также перестанут работать для посещения вагоны-бистро в "Сапсанах".

Кроме того, компания отменила курсирование ряда поездов внутри России в связи со снижением пассажиропотока.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.