РЖД закрывают вагоны-рестораны из-за коронавируса

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В РЖД приняли решение о закрытии вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования. Также перестанут работать для посещения вагоны-бистро в "Сапсанах", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такие меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, доставка еды на места по-прежнему будет осуществляться, заверили в компании.

"Вагоны-рестораны и вагоны-бистро будут временно закрыты для посещения, но продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах", – говорится в сообщении.

Для того чтобы заказать блюда из вагона-ресторана, пассажиры должны будут обратиться с соответствующей просьбой к проводнику.

Также изменения коснутся продажи непродовольственных товаров. В настоящее время пассажиры смогут приобрести только товары первой необходимости, такие как дезинфицирующие средства, салфетки и дорожные наборы.

Ранее РЖД отменили курсирование ряда поездов внутри России. Сообщалось, что в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность движения некоторых составов на внутригосударственных маршрутах.