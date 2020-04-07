В вагонах РЖД пассажиров рассадят с учетом дистанции от одного метра

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Перевозчик РЖД из-за ситуации с коронавирусной инфекцией начнет продажу билетов в поезда с учетом размещения пассажиров с дистанцией не менее одного метра. Об этом сообщает газета "Гудок".

"РЖД в ближайшее время введет особый режим продажи билетов. Он предполагает, что дистанция между местами размещения пассажиров в вагонах составит не менее одного метра", – передает издание.

Благодаря данной рассадке пассажиров, возможно, получится снизить риск заболевания COVID-19, говорится в статье.

Известно, что соблюдать дистанцию не менее метра предписывает постановление главного государственного санитарного врача РФ. Предполагается, что в скором времени в купе можно будет купить только два места, вместо четырех.

При этом если оформлять билеты будет семья, такое ограничение применять не станут.

Ранее стало известно, что РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования.