В московском транспорте расклеили стикеры о необходимости держать дистанцию

Фото: mosgortrans.ru

В московском наземном транспорте появились наклейки на креслах, которые помогут пассажирам соблюдать дистанцию, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Всего планируется разместить 40 тысяч стикеров в красном цвете с просьбой не занимать место. Их наклеят на часть пассажирских сидений в транспорте самых популярных сегодня маршрутов.

"Мы просим москвичей соблюдать дистанцию между собой 1,5-2 метра и совершать поездки только в случае крайней необходимости", – отметили в пресс-службе.

В наземном транспорте также усилили меры безопасности для водителей – в автобусах, троллейбусах и электробусах переднюю площадку огородили сигнальной лентой.

С 17 марта водители не продают билеты. Пассажирам рекомендуют заранее пополнять карту "Тройка", пользоваться банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

В столичном метро более двух тысяч сотрудников ежедневно убирают и дезинфицируют пассажирскую зону. Всего обрабатывается около 900 тысяч квадратных метров поверхностей.

Дезинфекцию автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам в Москве, проводят после каждого рейса.