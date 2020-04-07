В московском транспорте расклеили стикеры о необходимости держать дистанцию

Фото: mosgortrans.ru
В московском наземном транспорте появились наклейки на креслах, которые помогут пассажирам соблюдать дистанцию, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Всего планируется разместить 40 тысяч стикеров в красном цвете с просьбой не занимать место. Их наклеят на часть пассажирских сидений в транспорте самых популярных сегодня маршрутов.
"Мы просим москвичей соблюдать дистанцию между собой 1,5-2 метра и совершать поездки только в случае крайней необходимости", – отметили в пресс-службе.
В наземном транспорте также усилили меры безопасности для водителей – в автобусах, троллейбусах и электробусах переднюю площадку огородили сигнальной лентой.
С 17 марта водители не продают билеты. Пассажирам рекомендуют заранее пополнять карту "Тройка", пользоваться банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.
В столичном метро более двух тысяч сотрудников ежедневно убирают и дезинфицируют пассажирскую зону. Всего обрабатывается около 900 тысяч квадратных метров поверхностей.
Дезинфекцию автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам в Москве, проводят после каждого рейса.
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